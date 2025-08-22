САЩ затягат проверките на всички 55 млн. визи, притежавани от чужденци

Уикипедия

Държавният департамент на САЩ затяга проверките на всичките над 55 милиона валидни визи, притежавани от чужденци. Служители на департамента подчертаха, че властите могат винаги да отменят визи, когато има доказателства, че не отговарят на условията, особено в случаите на престъпна дейност. В понеделник стана ясно, че се анулират визите на повече от 6000 чуждестранни студенти, на 4000 от които - за нарушения на закона. Вчера беше обявено, че незабавно се спира издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони.

Франс прес отбелязва, че решенията се взимат на фона на засилената антиимиграционна политика на президента Доналд Тръмп, предаде БНР.

Самият той заяви, че вечерта ще патрулира по улиците на Вашингтон заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи в столицата части от Националната гвардия. Тръмп използва правото си на извънредно упражняване на власт, за да се бори с това, което нарича "вълна от насилие".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!