САЩ затягат срока на визите за студенти и журналисти

Властите в САЩ имат за цел да затегнат срока на визите за студенти, посетители по културен обмен и представители на медиите, според предложение за правителствен регламент, публикувано днес, част от по-широки мерки срещу легалната имиграция, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Президентът Доналд Тръмп започна широкомащабни мерки срещу имиграцията след встъпването си в длъжност през януари. Настоящият ход би създал нови пречки за чуждестранните студенти, обменните служители и чуждестранните журналисти, които ще трябва да кандидатстват за удължаване на престоя си в САЩ, вместо да поддържат по-гъвкав правен статут.

Предложеният регламент би създал фиксиран период от време за визи за чуждестранни студенти, визи, които позволяват на посетители по програми за културен обмен да работят в САЩ, и визи за представители на медиите.

Според данни на правителството на САЩ, през 2024 г. в САЩ е имало около 1,6 милиона чуждестранни учащи с визи за студенти. САЩ са издали визи на около 355 000 посетители по обмен и 13 000 за представители на медиите през фискалната 2024 година, която започна на 1 октомври 2023 г.

Сроковете на студентските визи и визите за обмен няма да бъдат по-дълги от четири години, се казва в предложения регламент. Визата за журналисти, която в момента може да е с продължителност години, ще бъде до 240 дни или, в случая на китайски граждани, 90 дни. Притежателите на визи могат да кандидатстват за удължаване, се казва в предложението.

Администрацията на Тръмп заяви в предложения регламент, че промяната е необходима, за да се „наблюдават и контролират“ по-добре притежателите на визи, докато са в Съединените щати.

Обществеността ще има 30 дни, за да коментира мярката, която отразява предложение, представено през 2020 г. в края на първия мандат на Тръмп.

