СБА - Варна: Липси в образованието и усещането за безнаказаност водят до войната по пътищата

Булфото

Слабостите в образователната система и липсата на достатъчно възпитание по темата за безопасността на движение още от ранна възраст са фактори, допринасящи за войната по пътищата.

Последните трагични случаи не са изолирани събития, а отражение на тенденция, която се наблюдава от началото на годината.

Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" Диан Драганов, председател на Съюза на българските автомобилисти във Варна.

По негови данни над 200 души са загинали само за първите шест месеца на годината, а ранените са над 700.

Това е увеличение с около 15-17 % спрямо същия период на миналата година, посочи той.

Пътната безопасност не трябва да се разглежда единствено през призмата на полицейския контрол, проблемът е много по-мащабен и изисква координирани действия между всички институции, категоричен е Драганов.

Според експерта една от основните причини за тежките инциденти е липсата на лична отговорност и усещането за безнаказаност сред част от участниците в движението.

Продължаваме да живеем с мисълта, че на нас няма да ни се случи. Много хора смятат, че са достатъчно добри шофьори и подценяват опасността, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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