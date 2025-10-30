СБА започва акция "Зима", ще проверяваме състоянието на автомобилите си безплатно

Снимка: СБА

От 3 до 7 ноември Съюзът на българските автомобилисти провежда традиционната Акция "Зима". През следващата седмица всеки, който има нужда, може да посети всеки един пункт на СБА в страната, а екипите там ще проверят безплатно техническото състояние и подготовката на автомобилите им за предстоящия зимен сезон, обясни за Радио Варна Диян Драганов, председател на Съюза на българските автомобилисти във Варна.

Драганов напомни на водачите, че освен за смяната на гумите със зимни, не трябва да забравяме и останалите елементи от автомобила. В зимния период по-голямата дистанция ни дава по-добър комфорт, допълни той.

Автопаркът в България се подновява с годните, а с това се повишава и отговорността на шофьорите, отчете специалистът. Водачите се грижат все повече за своите коли, а старите автомобили на над 30 години по българските пътища намаляват, каза още той.

