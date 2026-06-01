СБАЛОЗ-Варна с безплатни профилактични прегледи за кожни заболявания

Снимка: СБАЛОЗ-Варна

ППрез този месец Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания във Варна организира безплатни профилактични прегледи за кожни карциноми с фокус върху меланома. Прегледите ще се провеждат всеки вторник от 8 до 9 часа от д-р Дияна Камбурова и всеки четвъртък от 11 до 12 часа от д-р Бисерка Въжарова в кабинет № 39 в сградата на Диагностично-консултативния блок на СБАЛОЗ – Варна на бул. "Цар Освободител" 100 след предварително записване на телефон: 052 975 840.

"Меланомът е сред най-опасните злокачествени заболявания на кожата и всяка промяна в бенка трябва да бъде сигнал за незабавна консултация със специалист", предупреди дерматологът д-р Бисерка Въжарова от екипа на болницата.

"Ако имате бенка по тялото и тя започне да се променя – да се увеличава, да сменя формата и цвета си, това трябва да е сигнал за задължителен преглед при специалист", подчерта д-р Въжарова.

По думите ѝ при меланома оцветяването е неравномерно, контурът е неправилен, а понякога се наблюдават зачервяване или разраняване. Най-важният сигнал обаче е динамиката на промените.

Според специалиста основният рисков фактор за кожата през летните месеци е слънцето, посочва Радио Варна. Тя препоръчва през цялата година, а особено през лятото, хората да следят UV-индекса в прогнозата за времето и да избягват продължително излагане на слънце в обедните часове.

"Препоръчителният слънцезащитен фактор е минимум 30, а най-добре 50. Слънцезащитата трябва да се нанася не само на плажа, но и при престой навън – в градска среда или сред природата", обясни д-р Въжарова. Тя допълни, че кремът трябва да се подновява на всеки три часа, а при къпане в морето – след всяко влизане във водата.

Особено опасни са слънчевите изгаряния, особено в млада възраст. Д-р Въжарова обърна внимание и на соларните кератози – розови или кафеникави грапави петна по лицето и ръцете, които могат да бъдат предупредителен знак за увреждане на кожата от слънцето. "Те са сигнал, че, ако до момента не сте използвали слънцезащита, е крайно време да започнете", категорична е д-р Въжарова.

Изключително важни за ранното откриване на кожния рак са профилактичните прегледи. "Злокачествените заболявания на кожата се виждат. Те могат да бъдат открити още преди да са довели до оплаквания, ако човек редовно посещава профилактични прегледи", подчерта д-р Въжарова.

В СБАЛОЗ – Варна специалистите разполагат с дерматоскоп, който подпомага диагностиката на кожните образувания. Данните показват устойчив брой новооткрити случаи през последните години. През 2024 г. в лечебното заведение са установени 454 случая на кожни карциноми, от които 45 меланоми. През 2025 г. новооткритите случаи са 442, като 54 от тях са меланоми.

"Положителната тенденция е, че все повече хора използват слънцезащита, следят бенките си и посещават профилактични прегледи", отбеляза още специалистът.

Лечението на меланома е комплексно и зависи от стадия на заболяването. Основен метод е оперативното отстраняване на образуванието, а при необходимост се прилагат имунотерапия, химиотерапия или таргетна терапия. При навременно откриване и лечение шансът за излекуване е много висок.

Д-р Въжарова обърна внимание и на друг рядък, но изключително агресивен кожен тумор – Меркел карцинома. Той трудно може да бъде разпознат визуално и диагнозата се поставя чрез биопсия. При наблюдение на бързо растящи червеникави възлести образувания е необходима незабавна консултация със специалист.

Редактор "Екип на Петел",

