СДВР: Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв до хижа "Рудничар" във Витоша
Снимка: МВР
Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв вчера до хижа "Рудничар" в природен парк "Витоша", съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
От полицията обясниха, че се позовават на данните от съдебен лекар и експерт по едър дивеч.
БТА припомня, че вчера беше намерено тяло в близост до хижа "Рудничар". Сигналът е бил подаден около 15:00 ч.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!