СДВР: Не е открито взривно устройство на Националния стадион „Васил Левски“

Снимка: МВР

От Министерството на вътрешните работи опровергаха появилата се информация за сигнал за поставено взривно устройство преди дербито между „Левски“ София и ЦСКА, което ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ днес от 16:00 ч.

По-рано в публичното пространство се появиха твърдения, че на вход 2 на стадиона е бил подаден сигнал за бомба, предава Нова телевизия. От СДВР обаче категорично отричат подобна информация и уточняват, че след извършена щателна проверка не са открити взривни устройства.

В хода на инспекцията са установени единствено пиротехнически изделия - бомбички и димки с боя, които са били иззети и обезопасени от органите на реда.

Случаят идва на фона на засилени мерки за сигурност около дербито, което традиционно събира голям брой фенове и изисква засилено полицейско присъствие.

