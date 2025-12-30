СДВР алармира: Гражданите да не носят големи суми пари в себе си

Снимка: Пиксабей

Във връзка с преминаването от лев към евро нека гражданите да не носят големи парични суми в тях, особено сега покрай празниците, каза на брифинг пред медиите главен инспектор Емил Емилов, началник сектор „Грабежи“ в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„Ако усетят, че ще бъдат обект на престъпление, да сигнализират по най-бързия начин МВР, за да можем и ние да реагираме своевременно", каза още гл. инспектор Емилов.

Той отбеляза, че по време на предстоящите празнични дни около Нова година патрулите в столицата ще бъдат повече.

„Издадена е заповед от директора на СДВР за увеличаване на патрулите в цяла София. Това помогна и за снощното бързо развитие при грабежа на магазин в столичния кв. „Красно село“, съобщи Емилов. Той подчерта, че снощи в акцията по задържането на двамата мъже, са се включили от Отдел „Специализирани полицейски сили“, Сектор „Грабежи“ в СДВР, Шесто Районно управление, както и сили на Главна дирекция „Жандармерия“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

Полицията предупреждава да се пазим от измами при въвеждането на еврото и при съмнение за злоупотреба да подадем сигнал на тел. 112.

Банкоматите ще се зареждат с левове до последния ден на годината, възможни са технически прекъсвания при устройствата с депозитна функция, обявиха банки за БТА. Не се предвижда спиране на работата на банкоматите у нас, освен във вече обявения интервал от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари за техническо пренастройване.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!