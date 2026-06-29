СДВР и ГДБОП проверяват случая с таксиметровия шофьор, качил видео на клиентка без нейно съгласие

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Софийска районна прокуратура започва проверка във връзка със случая, при който млада жена е снимана в клип от таксиметров шофьор, който е качен в социалните мрежи.

За него стана ясно след телевизионен репортаж, по време на който жената, заяви, че клипът е заснет и качен в социална мрежа без нейното съгласие. Междувременно в Софийска районна прокуратура е постъпил сигнал от нея, отбелязва bTV.

Веднага след запознаване с него, прокурор при Софийска районна прокуратура възложи проверка на дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП. В хода ѝ следва да се снемат сведения от сигналоподателя и от таксиметровия шофьор, а клипът трябва да бъде свален от социалната мрежа, доколкото съдържа сцени, уронващи престижа на младата жена. Следва да се извършат и други действия с оглед изясняване на фактическата обстановка.

Наблюдаващ прокурор е указал проверката да се извърши в най-кратък срок.

Редактор "Екип на Петел",

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