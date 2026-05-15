СДВР потвърди: Ивайло Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор

Булфото

СДВР потвърди информацията за нападението срещу депутата Ивайло Мирчев.

По данни на полицията конфликтът е възникнал след забележка от страна на депутата за неправилно паркиране към агресивния шофьор. Нападателят е установен и задържан, предаде "Фокус".

От полицията съобщиха, че заподозреният е ударил няколко пъти народния представител. Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, обясни, че сигналът е подаден около 21:00 часа лично от Ивайло Мирчев.

По думите на депутата, около 10-15 минути по-рано той е бил нападнат от агресивен водач, след като му е направил забележка за неправилно паркиране. На мястото веднага са изпратени полицейски служители. Няма информация Мирчев да е получил сериозни наранявания.

По случая е започнато досъдебно производство. Говорителят на СРП Николай Николаев съобщи, че материалите вече са предадени на Софийска градска прокуратура. Той подчерта, че законът ще бъде приложен еднакво, независимо от позицията или длъжността на замесеното лице.

