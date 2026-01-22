СДВР с позиция за разпространените кадри с охраната на столичното метро

Facebook / Симеон Ставрев

От Столична дирекция на вътрешните работи излязоха с позиция след разпространения видеоклип, който касае служител на реда, охраняващ обекти на столичното метро.

"След извършена вътрешна проверка на наличните материали в архива на СДВР е установено, че публикацията, разпространявана в социалните мрежи от общински съветник от партия „Да, България“, не е от 2026 година, а е заснета на 19 декември 2022 г. в 06.55 ч., поради което внушенията за текущо непристойно поведение или нарушение на служебни задължения са неверни. По случая с видеоклипа от 19 декември 2022 г. вече има извършена дисциплинарна проверка. От 10 януари 2023 г. до 22 май 2024 г. служителят е бил в дългосрочни болнични и отпуски заради здравословен проблем. От 22 май 2024 г. със заповед на директора на СДВР е прекратено трудовото му правоотношение", се казва в позицията.

СДВР призовава обществеността и медиите да подхождат с необходимата отговорност при разпространение на информация, особено когато тя засяга сигурността и доверието в институциите, предаде Дарик.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!