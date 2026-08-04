СДВР се самосезира по информация за мъже, атакували хотел в София

Снимка: Булфото

Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по информация за мъже, атакували хотел в София.

Български и чуждестранни медии, твърдят от полицията, разпространяват твърдения, че в него били отседнали италиански граждани, отбелязва Нова телевизия. По случая е започнала проверка.

Към момента в СДВР не е постъпвал официален сигнал за подобно хулиганско деяние.

Предприети са всички необходими действия за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и за установяване и идентифициране на всички лица, съпричастни към инцидента, уверяват от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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