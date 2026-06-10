СДВР се самосезира по изнесени данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

Стопкадър Нова Тв

Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по изнесени в интервю данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. “Челопешко шосе”.

Адвокати на потърпевши в катастрофата съобщиха преди дни пред bTV, че пострадалите и техните семейства имат притеснения да търсят правата си по съдебен ред, защото им бил оказван натиск от близки на обвиняемите.

„Всевъзможен натиск се прилага към пострадалите и семействата“, коментира Борис Акалиев, адвокат на част от пострадалите. Като предполагаема причина посочва предотвратяването на съдебни дела.

Адвокат на пострадал беше поканен на разговор в СДВР. Целта на срещата бе да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение.

В Столичната дирекция на вътрешните работи е създадена необходимата организация за пълното и всестранно изясняване на факти и обстоятелства, свързани с подадената информация. При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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