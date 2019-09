СЕМ: Ако до седмица не получим оставката на шефа на БНР, започваме процедура за неговото предсрочно освобождаване

Днес взехме единодушно решение да поискаме оставката на генералния директор на БНР. Ако такава не постъпи в едноседмичен срок, ще започнем процедура по предсрочно прекратяване на мандата му.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на СЕМ София Владимирова по повод днешното заседание на регулаторния орган и поисканата оставка на директора на БНР Светослав Костов.

"Напрежението в радиото е голямо. Всички сме свидетели на това. Когато г-н Светослав Костов бе изслушван при нас, той обяви, че ще работи за свободна и добра обстановка в радиото. Сега сме свидетели на пускането на "Let it be" в ефира и хора с плакати "Оставка", които стоят пред радиото всеки ден. Нашите мотиви за искането на тази оставка няма да останат скрити и те ще станат ясни след седмица. Процедурата за предсрочно освобождаване на г-н Костов ще започне с обявяването на нашите мотиви и взимането на решение. За да приемем решение за предсрочно прекратяване на мандата, трябва да има поне 3 гласа "за". След една такава процедура ще има избор на изпълняващ длъжноста на генерален директор на БНР. СЕМ беше единодушен днес", повтори Владимирова.

"Спирането на БНР е безпрецедентно и не се дължи на техническа грешка. Спазваме Закона за радио и телевизия, сезираме всички компетентни органи и се надяваме и ние да бъдем сезирани. КРС вече обяви, че ще наложи глоби за спирането на радиото. Генералният директор трябва да понесе своята отговорност и за спирането на ефира, и за опита за влияние над журналистите, както се твърдеше при нас. Ние не можем да разследваме тези приказки за натиск. Има си органи за тази работа. Не сме разговаряли кои са главанаците в радиото", обяви още шефката на СЕМ.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html