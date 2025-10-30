СЕМ погна Биг Брадър и Диви и красиви

Кадър Нова тв

Съветът за електронни медии (СЕМ) установи нарушения в две от най-популярните предавания на Нова телевизия – "Биг брадър“ и "Диви и красиви“. Това стана ясно на днешното заседание на регулатора, предаде Факти.



Според докладите на дирекция "Мониторинг и анализи“, в "Биг брадър“ е заснета сцена, съдържаща език на омразата към хора с различна сексуална ориентация, както и случаи на вербална агресия. За тези нарушения предстоят административно-наказателни действия.



При "Диви и красиви“ нарушенията са свързани с продуктово позициониране – част от епизодите не са обозначени правилно, както изисква законът.



В доклада си Зорница Гюрова отбелязва, че до СЕМ са постъпили 16 зрителски писма с критики към "Биг брадър“ и пет – към "Диви и красиви“.



СЕМ подчертава, че ще продължи да следи внимателно съдържанието на телевизионните предавания и да налага санкции при нарушения на правилата за електронни медии.

