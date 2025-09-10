СФСМВР: Нападенията над полицаи са заплаха за сигурността на всички български граждани

Снимка: Булфото

Нападенията над служители на реда представляват заплаха за сигурността на всички български граждани. Това заявяват от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в позиция на сайта им по повод нападението срещу старши комисар Николай Кожухаров – директор на ОДМВР - Русе. Всяко посегателство над полицай – независимо от неговата длъжност в йерархията на МВР, се тълкува от нас като посегателство срещу държавата, пише още в позицията.

СФСМВР осъжда инцидента. Убедени сме, че отговорът на Държавата трябва да бъде твърд, последователен и недвусмислен, съобщават от синдиката. Те осъждат и всякакви опити за самоуправство и за вземане на правораздаването в собствени ръце. Според тях подобни действия не само подкопават авторитета на разследващите органи и институции, но представляват пряка заплаха за върховенството на закона и демократичния ред, предава БТА.

Днешната международна среда е белязана от нестабилност – политическа, икономическа и финансова. Свидетели сме на засилени миграционни потоци, хибридни заплахи и организирана престъпност, които често използват слабостите на държавата, за да задълбочат кризите. България, като външна граница на Европейския съюз, е изправена пред особено тежки предизвикателства в опазването на обществения ред и националната сигурност. Всяко посегателство срещу полицай и всяка форма на агресия срещу служители на МВР има не само национално измерение, но и пряко се отразява върху устойчивостта и сигурността на страната ни като член на ЕС, посочват още от синдиката. Според тях подронването на авторитета на МВР и агресията срещу неговите служители не са просто криминални актове, а директна заплаха за стабилността на държавата и за ролята на България като надежден партньор в европейската система за сигурност.

Сигурността е споделена отговорност – между държавата, обществото и отделния гражданин, заявяват от СФСМВР. Нито институциите, нито полицията могат сами да гарантират ред и спокойствие, ако не разчитат на солидарността и подкрепата на обществото. Само чрез доверие, уважение и взаимна отговорност можем да се противопоставим на заплахите, които подкопават демократичния ред.

От синдиката призовават за политическото и професионалното ръководство на министерството към единна, категорична и безусловна реакция при всеки случай, в който се уронва авторитетът на работещите в МВР – без значение от заеманата от тях длъжност. Това е единственият начин да се защити институционалният авторитет и да се даде ясен сигнал, че държавата няма да толерира агресия срещу своите служители.

СФСМВР настоява и за прекратяване на политическата употреба на Министерството на вътрешните работи. Само чрез фокус върху професионализма, закона, националната сигурност и обществения интерес може да се гарантира доверието на гражданите и ефективното изпълнение на мисията на МВР.

От „Да, България“ поискаха вчера на брифинг да бъдат освободени всички по веригата, които са участвали в „скриване на информация от обществото по случая с директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров“. Това стана по повод видеа, разпространени в социалните мрежи от нощта с инцидента с директора на Областната дирекция на МВР – Русе.

Русенският окръжен съд също разпространи официално становище по казуса. В него пише, че в изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. "Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани.

Заместник – министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви по повод инцидента, че различни версии разпространяват източници, които са извън МВР, които по „субективен начин“ възприемат случилото се. По думите на заместник-министъра версията на МВР е една. Дезинформацията не идва от МВР, каза още той.

