СФСМВР: Трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си, може да бъде оценен на гаранция от 5 000 лв.

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София

Българското общество заслужава по-силни, по-справедливи и по-отговорни решения, посочват от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в позиция относно решение на Софийски градски съд (СГС) от вчера, което постанови освобождаването срещу парична гаранция в размер на 5 000 лева на водача, обвинен в причиняване на смъртта на полицейски служител в София.

Според публично оповестената информация, автомобилът е бил управляван със 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч – скорост, която сама по себе си представлява тежко нарушение и демонстрация на пълно пренебрежение към правилата за движение по пътищата и към живота на другите участници, се посочва в позицията на СФСМВР.

От федерацията допълват, че трудно могат да приемат, че подобни действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни. Още по-трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото – може да бъде оценен на гаранция от 5 000 лева, пише още в позицията.

Решенията на съда влияят пряко върху доверието в правосъдието, върху усещането за справедливост и сигурност на гражданите, както и върху тяхното поведение, посочват от федерацията.

Оттам допълват, че когато общественият интерес и животът на човек са засегнати, мерките следва да бъдат съразмерни с тежестта на последиците и с реалната обществена опасност.

„СФСМВР застава твърдо зад семейството на нашия загинал колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост“, пише в позицията, цитирана от БТА.

На 1 декември при два инцидента в района на Северната тангента в София загинаха полицай и пешеходец. При първия инцидент, след 2:00 ч., в посока Ботевград, сръбски тир е блъснал 61-годишен пешеходец, който загинал на място. На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейския автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения.

Загиналият полицай на Северната тангента е блъснат от лек автомобил с висока скорост, каза на брифинг пред журналисти комисар Владимир Иванов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!