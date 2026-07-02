СГП: Подадени са три сигнала от народен представител срещу вътрешния министър

Снимка Прокуратура на Република България

От Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни са подадени три сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не са посочват.

С оглед посочения период на подадените сигнали може да се предположи, че става дума на министър Иван Демержиев. Според начина, по които е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Делян Пеевски или негов съпартиец.

В прессъобщението на прокуратурата се посочва, че в тях се съдържат "твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както за набедяването на народния представител със сезирането на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" с твърдения за извършени престъпления при пътувания на народния представител в чужбина".

Образувани са три прокурорски преписки и с разпореждане на наблюдаващ прокурор e възложена проверка на ГДБОП и е изискана информация дали в Дирекцията са постъпвали сигнали срещу народния представител, касаещи споменатите пътувания. Отговорът е постъпил на 24 юни и в него е посочено, че е постъпил един сигнал срещу народния представител от страна на други депутати. В справката било посочено, че в сигнала не е дадена конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на народния представител, уточняват от прокуратурата, пише novini.bg.

От държавното обвинение уточняват, че към настоящия момент не са постъпвали други материали или сигнали от МВР, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по разглеждания казус и декларират, че ще продължат да информира обществеността при наличие на законово основание, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на всяко производство

От прессъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка със запитвания от медии и направени днес публични изявления за работата на Софийска градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!