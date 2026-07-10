СГП започна проверки по сигнали за използването на данни за резервациите на авиопътници

Снимка: Пиксабей

Софийската градска прокуратура започна проверки по сигнали, свързани с използването на данни за резервациите на самолетни пътници (PNR), съобщиха от държавното обвинение. Повод за действията са множество сигнали, подадени от народни представители, адвокати и граждани, в които се съдържат различни твърдения за начина, по който е използвана тази информация.

Сред тях е и подаденият вчера сигнал от депутата от ДПС Калин Стоянов до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на СГП, посочва Нова телевизия. По думите му получената информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR.

В публикация в социалните мрежи Стоянов посочи, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.

От прокуратурата уточняват, че проверките са разпоредени съгласно законовите правомощия на институцията. Целта е да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства по случая и да се установи дали има данни за извършено престъпление.

За извършването на проверките са ангажирани служители на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР. Те ще работят по конкретни указания, дадени от прокуратурата, в рамките на предвидените от закона срокове.

След приключване на проверките събраните материали ще бъдат анализирани от наблюдаващ прокурор. Той ще прецени дали има достатъчно основания за образуване на досъдебно производство и започване на официално разследване. От Софийската градска прокуратура заявяват, че ще информират обществеността за резултатите веднага след приключването на проверките.

Редактор "Екип на Петел",

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