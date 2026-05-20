СГС гледа делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен Стоян Пасев

Булфото

Делото „Карантината“ се разглежда от Софийския градски съд (СГС), след като обвинителният акт бе внесен от Европейската прокуратура (ЕПО), предаде Нова телевизия.

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Според обвинението целта е била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Часове, преди заседанието с пост във Facebook Портних коментира: "Обвинението е, че сме реконструирали несъществуващо пристанище. Обвинение, съшито с бели политически конци.

Десетки свидетелства сочат обратното – на "Карантината“ е имало рибарски порт още при социализма!"

Делото е насрочено за днес в 13:00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!