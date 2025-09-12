СГС гледа днес делото за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Снимка: Булфото

Софийският градски съд гледа искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев днес. Заседанието започва в 10.30 часа, показва справка в графика на съда. В същия час пред Съдебната палата в столицата започва и протест в подкрепа на Коцев.

На 29 август защитата на арестувания кмет изпрати до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража, припомня Радио Варна. Във фейсбук страницата на ПП-ДБ беше публикуван запис с адвоката на Коцев - Ина Лулчева, която обясни, че след подаване на искането държавното обвинение е длъжно да го изпрати в съда.

Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяната" бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. Последваха поредица от протести.

Още едно съдебно дело е предвидено за днешния ден в СГС - изменение на мярка за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, обвинен за участие в организирана престъпна група, предлагане на подкуп, и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на "Младост" и "Люлин" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия.

Протест в подкрепа на Благомир Коцев и Никола Барбутов под надслов "Отпор срещу диктатурата" е предвиден и по-късно - в 18.30 ч., отново пред Съдебната палата в столицата. "Ако в България е останала и капка справедливост - Благомир Коцев и Никола Барбутов трябва да са рамо до рамо с нас пред Лъвовете вечерта! Ще ги чакаме! Ще чакаме и вас!", призовават организаторите на протеста.

