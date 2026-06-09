СГС разглежда искането за регистрация на „Прогресивна България“

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Софийският градски съд разгледа делото за регистрация на партия „Прогресивна България“ и ще се произнесе в срок по заявлението за включването ѝ в регистъра на политическите партии.

Адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Съобразили сме се със закона за политическите партии, представени са всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев, предаде БТА.

Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

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