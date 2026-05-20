Щангистът Христо Христов подари свой медал на Музея на спорта
Стопкадър Ютуб, Народен спорт
Щангистът Христо Христов направи впечатляващ жест по повод Деня на спорта във Варна.
Бронзовият медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести в Грузия дари едно от отличията си на Музея на спорта в емблематичния Юнашки салон. Така медалът вече е част от специалния кът, посветен на успехите на българския щангист.
Христо даде и интервю за Радио Варна, в което призна, че вече мисли за Олимпиадата през 2008 година. Това ще е второто му участие на Игри, след като на първите в Токио завърши пети.
