Щангистът на "Титан" Христо Христов зае шесто място в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести

снимка фейсбук, Живко Николов

Щангистът на "Титан" Христо Христов се класира на шесто място в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Българинът записа 185 килограма в изхвърлянето и 212 килограма в изтласкването и събра двубой от 397 килограма, предаде БТА.

Шампион стана Акбар Джураев от Узбекистан с 428 килограма. Той бе най-добър и в двете движения, като записа 196 в изхвърлянето и 232 в изтласкването. Сребърният медал стана притежание на Алиреза Насири от Иран с 415 килограма, а за бронза се пребори Руслан Нурудинов от Узбекистан с 414 килограма.

Състезателят на варненския клуб Титан Христо Христов започна състезанието с неуспешни опити на 180 и 181 килограма. И при двата обаче той успя да вдигне щангата над главата си, но не и да се изправи с нея. От треньорския щаб решиха да вдигнат тежестта му, с което да му дадат допълнително време за подготовка. Христов оправда това доверие и в третия си опит на 185 килограма бе категоричен. Това му осигури и петото място в изхвърлянето.

В изтласкването българинът стартира с успешни вдигания на 205 и 212 килограма. В третия си опит той пробва на 217 килограма, но тази тежест се оказа над възможностите му. Той завърши на 11-a позиция в движението.

Шампион в изтласкването стана Джураев с 232 килограма. При последния си опит той пробва и световен рекорд на 245 килограма, но не успя да вдигне щангата до повече от кръста си.

Христо Христов бе последният български участник на световното първенство във Фьорде. Карлос Насар спечели титлата в категория до 94 килограма, докато Иван Димов взе сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 килограма.

Крайно класиране в двубоя в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести:

1. Акбар Джураев (Узбекистан) - 428 килограма (196+232)

2. Алиреза Насири (Иран) - 415 килограма (184+231)

3. Руслан Нурудинов (Узбекистан) - 414 килограма (186+228)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. ХРИСТО ХРИСТОВ (БЪЛГАРИЯ) - 397 килограма (185+212)

Крайно класиране в изхвърлянето:

1. Акбар Джураев (Узбекистан) - 196 килограма

2. Луис Мануел Лаурет Родригес (Румъния) - 188 килограма

3. Гарик Карапетян (Армения) - 187 килограма

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. ХРИСТО ХРИСТОВ (БЪЛГАРИЯ) - 185 килограма

Крайно класиране в изтласкването:

1. Акбар Джураев (Узбекистан) - 232 килограма

2. Алиреза Насири (Иран) - 231 килограма

3. Руслан Нурудинов (Узбекистан) - 228 килограма

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. ХРИСТО ХРИСТОВ (БЪЛГАРИЯ) - 212 килограма

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!