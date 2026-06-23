Щастливият Роналдо: Бог помага на тези, които работят усилено

Стопкадър: БНТ

Звездата на Португалия и световния футбол Кристиано Роналдо се изказа след категоричната победа с 5:0 над Узбекистан във втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026. Ветеранът, който реализира два гола през първото полувреме и стана първият футболист с голове на шест Световни първенства, е доволен от напредъка на "селесао" в последните дни, пише "Спортал".

"Най-важното са работата, която отборът е свършил, както и нашето самочувствие. Постигнахме голям напредък през тази седмица. Тимът работи усилено и се подобрихме значително. Понякога добрите неща идват като следствие от лошите. Подобряването на рекорди е чудесно, но най-важното е съставът и постигането на нашите цели. В този случай това беше преминаване от групата и мисля, че с четири точки вече го постигнахме. Много съм щастлив. Бог помага на тези, които работят усилено. Знаех, че съотборниците ми ще ми помогнат. Беше тежка и мрачна седмица - хората казваха, че е време да се оттегля от футбола. Но аз упорствах, както винаги, защото вярвам в упоритата работа. Трябва да призная, че беше трудно, но се върнахме", коментира Роналдо в интервю пред Спорт ТВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!