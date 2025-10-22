Ще броят кафявите мечки у нас чрез събиране на генетичен материал

Пиксабей

Южно-централното държавно предприятие ще участва в проект за преброяване на кафявите мечки у нас. В момента няма точни данни за броя им.

Идеята е да се получи по-достоверна информация за популацията на кафявата мечка в България, пояснява пред БНР Елин Лилов, лесоинженер в предприятието. По думите му, има спорове за реалния брой на кафявите мечки.

За целта ще се събират проби на терен – части от екскременти.

Чрез този генетичен анализ да се достигне до по-вярна информация от традиционния метод на таксация.

Проектът, финансиран с европейски средства, е двегодишен. В него ще участват пет държавни горски предприятия и три национални парка.

Мечките са много, разказва ловецът Ангел Митев от Девинско.

