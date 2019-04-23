Ще има ли мафиотска война след открития кокаин в Шабла? Ето какво отговори министър Младен Маринов

Кадър: БНТ

В ”Още от деня” по БНТ водещият Емил Кошлуков зададе интересен въпрос на своя гости - министъра на вътрешните работи Младен Маринов.

„Ще има ли мафиотска война след открития кокаин в морето край Шабла? Ако някой е загубил толкова кокаин за такива пари, няма да го остави?

„Случаят започва от Румъния, ние продължаваме координация с тях. Това, което искат като помощ, ние го оказваме. Нямаме данни до момнета, българин да има участие в тази мрежа.”, отговори Маринов.

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