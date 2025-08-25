Ще има ли пак бой за олио в Кауфланд?

Кадър Бг он ер

Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари. Ние сме почти като петролните продукти.



Това обясни пред БНР Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла. Влиянието на външните цени е пряко, подчерта той.



По думите му, ако цените на външните пазари продължат да се покачват, това ще е добре за производителите ни на слънчоглед, но ще се отрази и върху крайния продукт. Няма нужда от презапасяване обаче, защото панически цени като тези от 2022-ра няма да има.



"Олиото се намира в конкурентен пазар.", каза Янев. Прогнозата от август е, че световното производство на слънчоглед ще е с около 3 милиона тона повече от миналата година, поясни Янев.



За вътрешния ни пазар са необходими 250 000 тона слънчоглед, преработен в олио. Остатъкът е в пряка зависимост от външните пазари, посочи той. Продукцията на големите преработвателни заводи в България е предназначена основно за износ. Предприятията ни работят на по-малко от 30% от капацитета си, коментира Яни Янев.



Той изтъкна, че са предложени на сериозна конкуренция заради директния внос на рафинирано или нерафинирано олио от съседни страни. Производителите от своя страна продължават да задържат продукцията си в очакване на по-добри цени.



"Купуваме на малки партиди, по различни цени, при един падащ пазар. Земеделският производител ще изчака да продаде своята стока на по-добра цена, защото и при тях себестойността при ниските добиви заради сушата е висока.", допълни председателят на сдружението.



Според Янев няма пазарен играч, който има интерес от нагнетяване на цената на олиото.



"Не вярвам да се стигне до война като преди 2 години с преработвателите на олио.", коментира темата Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.



Цената на слънчогледовото семе в държавите извън България – Молдова, Румъния и Украйна, е по-висока от нашата, затова няма да се стигне до масов внос, смята той.



Тон слънчоглед у нас в момента се продава за 850 лева, но се сключват сделки и при тази цена, уточни Проданов. И допълни, че търсене винаги ще има заради големите мощности в България. Септември обикновено е най-силният за реализация на продуктите от слънчоглед. "Реколтата е драстично надолу. Миналата година прибрахме една от най-ниските реколти за последните 10 години. Тази година това ще се повтори", прави равносметка Проданов.

"Вече не са климатични промени, а нова климатична реалност. Можем да се адаптираме. Опитваме се да променим технологията, но има и неща, които държавата трябва да свърши: напояване, научна дейност, която в България е много слабо застъпена. При нас нещата са проба – грешка", коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.



Себестойността на декар сега е до 170 лева с рентата. След ръста през септември ще има масови продажби, очаква Илия Проданов.



По думите му, няма пряка връзка между слабата реколта и поскъпването на олиото.



"Когато нашата суровина е евтина, невинаги виждаме това в магазинната мрежа и това е странно", отбеляза Проданов за цените както на олиото, така и на хляба

