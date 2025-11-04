Ще има нов конкурс за ветеринар на Приюта в Каменар

Пиксабей

Д-р Юлия Москова не е била назначена за ветеринар в Приюта за безстопанствени животни в Каменар, ще има нов подбор, две са обявените свободни бройки за тази длъжност. Това съобщи в ефира на Радио Варна Йорданка Тонкова, управител на приюта в с. Каменар.

Приютът прави всичко възможно да привлича млади хора, които да работят с любов към животните, каза още Тонкова.

Две са свободните щатни бройки за ветеринари в приюта за безстопанствени животни в с. Каменар. Там работят още: главен експерт, петима шофьори и ловец, и един хигиенист, който е готвач и чистач. "Всички те са изключително заети. Докато не намерим лекар, няма как да продължим да работим нормално", посочи управителят на Приюта.

