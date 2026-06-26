Ще има пълна проверка на мантинелите на автомагистрала "Тракия"

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Ще има пълна проверка за мантинелите в участъка на автомагистрала „Тракия", където стана тежката катастрофа преди дни, каза пред журналисти министър-председателят Румен Радев. Той уточни, че ще бъдат изследвани тези мантинели, които са произведени през 2024 г. при голямата смяна на мантинелите.

Според Радев проблемът е всеобхватен и по думите му не се отнася само до смяна на мантинели, но засяга всички - участниците в движението по пътищата, държавните институции, местната власт, предаде БТА.

Премиерът съобщи, че ще се правят проверки на новопроизведените мантинели и ще търсят и други технически решения като бетонови ограничителни блокове. Радев подчерта, че няма възможност на всяко кръстовище и всеки междуселски път да има полицаи. Това е процес, който е дългосрочен и тук трябва да се променят много неща - от образованието в училище, възпитанието, семействата, всички контролни органи, от Агенцията „Пътна инфраструктура", правилно проектиране и строителство на пътища. Всеизвестен е слоганът „корупцията убива", каза Радев.

Затова ние спираме всички тези скандални обществени поръчки, сключени без никакво финансово осигуряване, но след това с механизма на постановления на Министерски съвет се отпускат много пари, каза Радев. Той обяви, че оттук нататък който строи, ще има драконовски проверки за качеството на строителството. Много от хората от строителния бранш са били притискани да връщат пари и от това страда качеството на пътищата. Никой оттук нататък няма да ги притиска, но ще ги гоним за качеството, подчерта Радев.

Той изтъкна, че правителството спира обществена поръчка за 1 милиард за мантинели, защото е на нереална цена и ще бъде преразгледана. Радев коментира средния клас обществени поръчки като например такава за 47 милиона в Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за рязане на клони. Радев открои и обществена поръчка на фирма, която коси три декара през зимата за 250 000 лева. „Където и да бръкнеш има стотици такива неща", коментира Румен Радев. Той обяви, че в бюджета за 2027 г. ще има още по-силни политики за ограничаване на неразумни и дългосрочни разходи.

Преди два дни, на 24 юни, при тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ между камион и лек автомобил загинаха трима души, сред които две момчета на 9 г. Шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил управление, преминал е през мантинелите и е навлязъл в насрещното платно в посока Бургас, удряйки лек автомобил с петима души. Две деца на деветгодишна възраст и шофьорът загиват на място. Останалите двама пътници -мъж и жена бяха настанени в ямболската болница „Св. Пантелеймон" в тежко състояние, като на следващия ден жената бе транспортирана с медицински хеликоптер до университетската болница „Св. Георги" в Пловдив.

Има смущаващи обстоятелства - да премине без проблем товарен камион без товар през мантинелите, за мен е недопустимо, коментира в четвъртък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Набелязали сме мерки към всеки един рисков участък и апелирам всички отговорни институции да се включат в тях. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията по нея и обозначителните знаците много бързо. Очакваме от страна на прокуратурата активни действия свързани с пътните ремонти и изграждането на пътища, заяви Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

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