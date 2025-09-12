Ще изследват техническото състояние на Аспарухов мост във Варна

Снимка: Petel.bg

Работна група ще изследва техническото състояние на Аспарухов мост. Нейното създаване беше одобрено на днешното заседание на комисията по транспорт към местния парламент във Варна.

В състава на новосформираната група влизат всички членове на ПК „Транспорт“, представители на общинска администрация, експерти и членове на браншови организации.

Работната група ще работи в срок от три месеца, като след приключването на обследването ще бъде изготвен подробен доклад с резултати и конкретни предложения. В документа ще се акцентира върху експлоатационното състояние на моста, ще бъдат посочени потенциални рискове, необходимостта от ремонт и др., след което докладът ще бъде представен пред Общински съвет – Варна.

На днешното заседание на комисията стана ясно, че състоянието на Аспарухов мост не е аварийно, но е необходим основен ремонт. Съоръжението на възраст почти 50 години е собственост на държавата и се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Община Варна има задължения по текущи ремонти и поддръжка на пътна и тротоарна настилка, парапети, осветление, контактна мрежа за тролейбусен транспорт и др.

Основният ремонт на Аспарухов мост е в компетенциите на АПИ. От администрацията заявиха, че са изпратили няколко писма до Агенцията и до МРРБ. Отговорът, който е получен в началото на годината, е, че през 2025 г. ще бъде възложено обследване на съоръжението. Към момента обаче няма яснота дали това обследване ще бъде направено през тази година.

Според експертите има фуги по съоръжението, които се нуждаят от спешен ремонт. За да не се отлага повече, след края на летния сезон е взето управленско решение за извършване на частични ремонти със средства от общинския бюджет. Очаква се разходите да бъдат в размер между 50 и 100 хил. лева, бе заявено в зала „Пленарна“.

На заседанието стана ясно, че Община Варна е подготвила писмо до Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). С него официално търси съдействие за оказване на техническа помощ и изготвяне на задание за конкурс за концепция и инженерно решение за втори мост над Варненското езеро. Новото съоръжение трябва да осигури алтернативна връзка между северната и южната част на града и да облекчи трафика, който в момента преминава по Аспаруховия мост.

От администрацията уточниха, че инициативата е резултат от серия предварителни разговори с експерти в областта. В момента в Общия устройствен план (ОУП) на Варна съществуват идеи за втора транспортна връзка, но те са разработени преди повече от 15 години. Днес обаче съществуват и нови технологични възможности, както и други алтернативни предложения.

Със съдействието на УАСГ се очаква да бъде подготвено задание за конкурс с широко участие, в който проектантски екипи да предложат съвременни решения. Основната цел е удовлетворяване на транспортните и градоустройствените нужди на града, без да се обвързва с решенията на АПИ по отношение на националната магистрална мрежа.

Съветниците днес взеха също решение за изменение в маршрутните разписания на автобусни линии 209Б, 109, 22, 31А, 18 и 29. Става дума за актуализация на автобусни спирки от общинската транспортна схема и промени в разписанието с цел по-добро обслужване на пътниците.

