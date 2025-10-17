Ще лети ли Путин над България за Унгария?

Кадър България он ер

В Министерството на външните работи не е постъпвало искане от Москва през българското въздушно пространство да премине самолетът на президента на Русия Владимир Путин, предаде България он ер

Възможно изключение

Очаква се той да лети за Унгария за среща с американския му колега Доналд Тръмп.

Датата на срещата все още не е уточнена, но се очаква тя да се състои през следващите две седмици.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза, информира националното радио.

Президентът на Унгария Виктор Орбан заяви, че Будапеща е "единственото място в Европа днес, където може да се проведе такава среща" поради "последователната позиция на Унгария за мир".

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че страната му ще осигури възможност руският президент Владимир Путин да влезе в Унгария и да проведе "успешни преговори" със САЩ, въпреки заповедта за арест, издадена срещу него от Международния наказателен съд (МНС).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!