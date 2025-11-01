Ще наблюдават реките и деретата във Варненско с дрон

Петел.бг

Областна администрация - Варна ще закупи дрон, с който ще се извършва наблюдение на деретата и реките в региона, като допълнение на физическите проверки на водните обекти. Устройството ще дава ясна и пълна картина от труднодостъпни участъци.

Това каза областният управител на област Варна проф. Андрияна Андреева в обзорното предаване на Радио Варна "Позиция", която бе гост, заедно с главния експерт в областната администрация инж. Милен Илиев в дирекция "Административен контрол и регионално развитие".

Тазгодишната есенна проверка на проводимостта на речните легла в извън урбанизираните територии на Варненска област установява сериозни проблеми в някои от участъците, сред които дере в Девня и дере село Долище, каза тя.

Проверката е обхванала 12 обекта на територията на пет общини - Девня, Долни чифлик, Белослав, Аксаково и Вълчи дол. Направена е оценка на реалното състояние на речните корита, тяхната проводимост и наличието на замърсявания или растителност, които могат да възпрепятстват свободното преминаване на водата.

С всяка изминала година състоянието се влошава, защото не се извършват достатъчно превантивни действия, подчерта проф. Андреева.

Тя допълни, че областната администрация ежегодно кандидатства за средства от държавния бюджет, но до момента такива не са отпускани. Въпреки това, по предписания на Басейнова дирекция, са предприети неотложни мерки за почистване на най-рисковите дерета в Белослав и село Долище. За първото от тях - в Белослав - почистването вече е завършено със съвместните усилия на Областната администрация, общината и с помощта на лишени от свобода.

Работата по дерето в Долище се очаква да приключи през следващата седмица, при подходящи метеорологични условия. Инж. Илиев разказа и куриозен случай от проверката. Възрастен жител на Долище отишъл с коня си на водопой, но останал изумен, че дерето е изчистено. Каза, че не го е виждал така от детството си, посочи инж. Илиев.

Според него много от тези участъци не са били почиствани повече от три десетилетия, което крие риск от наводнения при интензивни валежи. Сред най-критичните точки, определени от комисията, е т.нар. "бял канал" в промишлената зона на Девня - съоръжение, което отвежда водите от заводите "Агрополихим" и "Солвей Соди". Част от канала е закрит, но в открития участък с дължина 1300 метра е констатирано силно заблатяване и компрометирана облицовка. При евентуална авария може да бъде застрашена и железопътната линия Варна-София, както и пристанищен терминал Варна-Запад, предупреди инж. Илиев.

Областната администрация вече има изготвен проект за цялостен ремонт на канала, който ще бъде актуализиран и внесен отново за разглеждане от Междуведомствената комисия към Министерския съвет. Проф. Андреева обърна внимание и на необходимостта от по-добра координация между държавните и общинските структури.

Ако коритото на реката минава през урбанизирана и извън урбанизирана територия, почистването трябва да се извършва синхронно, защото в противен случай ефектът е нулев, ако в една част е почистено, а в друга - не, каза тя.

