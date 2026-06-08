Ще намаляват пътния травматизъм с по-добро осветление и повече камери в София

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Сред мерките за намаляване на пътния травматизъм, които общината ще предприеме, са поставяне на пътна маркировка, качествено осветление и монтиране на повече камери. Това каза кметът на Столичната община (СО) Васил Терзиев относно срещата при министър-председателя Румен Радев, на която представители на институции обсъдиха мерки за повишаване на пътната безопасност. Терзиев участва в представянето на проекта „Зелен ринг София“.

Според Терзиев най-важната промяна, която трябва да бъде реализирана, е поставянето на значително повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата. „Апелирах да има по-децентрализиран модел на контрол и финансово обезпечаване, за да могат общините да събират значителна част от глобите и това да бъде реинвестирано в пътна безопасност“, каза кметът Терзиев.

На срещата при премиера Румен Радев се обединихме около това, че трябва да имаме общи измерими цели и да е ясно всяка институция какво трябва да направи, посочи той. Всяка институция трябва да разполага с данните, които в момента са разпокъсани между отделните институции и системи като камерите, като не е задължително те да работят заедно в синхрон, добави Терзиев. „Това, за което апелирах, е да се съгласим върху конкретни цели, облечени в цифри и конкретика, относно това кой какво да направи“, каза той.

Една от нещата, които повдигнах като цел, е да се развива картата „Черна писта“, която беше създадена от доброволци и съдържа данни за пътнотранспортните произшествия, жертвите и проблемните отсечки, посочи още столичният кмет. Към тази карта трябва да бъде прикачен публичният ангажимент на всички институции в конкретика какво се прави за всяка отсечка, както и конкретни политики, които трябва да се променят на национално ниво, за да могат гражданите да следят в реално време какво се случва и да са спокойни, че най-накрая има ясна посока и по-голяма решителност от страна на всички за намаляване на тези злощастни събития по пътищата, посочи Терзиев.

Според него намаляването на пътния травматизъм ще се постигне с дългосрочни мерки, свързани с образование и отговорност, а не само с технологични решения като добавяне на камери, изкуствен интелект и улесняване на процеса по връчване на глобите. Крайната цел е всяка глоба да бъде неизбежна, глобите да се увеличават при рецидивизъм и всички „дупки“, които съществуват в момента, да бъдат затворени, за да има ред по пътищата, посочи още Терзиев.

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