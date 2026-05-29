Ще обсъждат с министър Шишков бъдещето на Аспарухов мост във Варна

Областният управител Марио Смърков и председателят на Общински съвет във Варна Христо Димитров обсъдиха на работна среща днес общи действия, свързани с предстоящия ремонт на Аспарухов мост, както и за започване на процедура за предпроектно проучване на алтернативните възможности за преминаване на канала. Това съобщават от пресцентъра на Областната администрация в морската столица.

„Единната позиция на държавната и на местната власт по отношение на тези две цели е от изключително важно значение заради необходимостта от активно участие, взаимодействие и общи усилия между структурите на Община Варна и държавните институции в лицето на МРРБ, АПИ, ОПУ и Националния център за териториално развитиe“, подчерта областният управител.

Двете страни ще отправят покана към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, за да го запознаят с всички извършени до настоящия момент дейности, свързани с бъдещето на Аспарухов мост, който е стратегически инфраструктурен обект с ключово значение за Варна и националната транспортна схема.

Христо Димитров запозна Марио Смърков с финалния доклад на Работната група към ПК „Транспорт“ при Общински съвет, който представя Пътната карта на бъдещите дейности, свързани с ремонта на съоръжението. Приключило е техническо обследване на моста, което на практика е стратегическа стъпка за бъдещото му цялостно обновяване.

Очаква се МРРБ/АПИ да възложат обществена поръчка (инженеринг) за основния му ремонт. Едновременно с това трябва да се движи и процедурата по предпроектното проучване на алтернативните възможности за движението между южната и централната части на Варна.

В предстоящия разговор с министър Шишков трябва да бъде засегнат и въпросът с финансиране на предвидените дейности и включването им в Държавния бюджет. Сред най-сериозните аргументи в тази посока е стратегическото място на съоръжението не само като част от националната транспортна схема, но и като възможност за разширяване на Паневропейския коридор №8 и за изграждането на Коридор Север – Юг за Югоизточна Европа между Александруполис (Гърция), Варна (България) и Констанца (Румъния).

