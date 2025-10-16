кадър Bulgaria ON AIR

Годишната инфлация спрямо септември 2024 г. е 5,6%. Това сочат данните на НСИ.

Реалната инфлация в страната е над два пъти по-висока от тази, заложена в бюджета. В момента е 5,6%, ще остане около 5% до края на годината, заяви икономистът Юлиан Войнов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му инфлацията от 2021 г. е нараснала от порядъка на 40%.

"Увеличение на доходите на определени бюджетни служители - с 50-70%. Това са политически действия с определена цел. Ако това продължи и видим увеличение на социалните разходи, а инвестициите са малка част, е много вероятно да имаме висок бюджетен дефицит и инфлация. Това са политически решими проблеми. Трябва да престанат да правят популистки харчове", подчерта Войнов.

"Бюджетът е изпълним, тази година е реалистично да се влезе в 3 процента дефицит. Приходите и разходите вървят пропорционално на това, което е заложено в бюджетната рамка. Има изоставане, но няма голямо разминаване - за момента е 1,5%. Приходите изостават пропорционално на разходите от порядъка на 1,5 млрд. лв.", анализира икономистът в "България сутрин".

Ще останем в рамките на 3% дефицит, ако политиците си свършат работата, смята Войнов.

Приходите се изпълняват доста по-добре, отколкото миналата година. Има драстично неизпъленение при приходите, когато става за дума на средства от Европейския съюз, посочи Войнов.

"Този луфт представлява тези плащания по ПВУ. Второто плащане има предварително одобрение. Тези 1,2 млрд. е горе-долу тази разлика, за която споменах. Единственият проблем защо не получаваме втория транш е, че не се стигна до смяна на ръководството на Комисията за противодействие на корупцията. ЕК изрично е посочила, че условието трябва да бъде изпълнено", обясни той.

Войнов отбеляза, че дори да се тръгне към повишаване на данъците, промяната на данъчната система е тежко мероприятие и дълъг процес.

"Увеличаване на ДДС ще бъде в разрез с политиките на тези партии, които казват, че ще се грижат за хората. Директно ще удари по-бедната част от населението", предупреди той.

Според госта ще се стигне до повишаване на данъците върху имотите, които са много ниски спрямо тези в другите държави.

От следващата година ще има активна парична политика, която ще се провежда от ЕЦБ и ще се отрази на политиката на българските банки, съобщи Войнов.

"Заради ниските лихви на ипотечните кредити е и бумът в имотния пазар. Имаме най-ниските лихви по ипотечни кредити в целия ЕС. В Еврозоната има минимален и максимален праг на лихвите при банките. Икономически не би трябвало да има лихви под 2%", поясни икономистът.

