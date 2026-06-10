Ще плащаме и без да ползваме ток: Искат да въведат такса електромер

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Да бъде въведена такса “електромер” поискаха представители на електродоставни дружества по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за увеличение на цените на тока от 1 юли. КЕВР да въведе постоянна такса за достъп още от 1 юли, поиска Деница Христова от “Електрохолд продажби”.

Въвеждане на такава такса означава домакинствата да плащат за ток дори когато не използват електрическа енергия, например в къща на село, ваканционен дом или апартамент, в който никой не живее. Европейската практика показва, че има такива такси, но този модел е неприложим в България, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Освен това трите електроразпределителни дружества имат различни виждания как да бъде въведена такава такса.

Токът за битовите потребите поскъпва средно с 2,99% от 1 юли, а повишението на цената на парното е средно с 4,58 на сто. Увеличение на цената на електроенергията за гражданите е различно за отделните доставчици.

За клиентите на “Електрохолд Продажби” поскъпването е с 3,11%, за тези на “ЕВН България Електроснабдяване” с 3,24%, а за абонатите на “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” с 2,38%.

Деница Христова коментира, че цената за битовите потребители от 1 юли няма да покрие разходите на крайните снабдители с електроенергия. Повишение на цените за достъп до мрежата поиска Гергана Терзийска от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Тя обясни, че вече са инсталирани над 6700 мегавата мощности за производство на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), което е 38% от микса от мощности в страната. Освен това има инсталирани над 4000 мегавата батерии за съхранение на електроенергия. До края на годината се очаква инсталиране на още 1400 мегавата батерии.

Мощностите за съхранение на електроенергия са силно търговски ориентирани. Собствениците им внасят ток, когато цените в съседните държави са ниски, и изнасят, когато цените са високи. Това води до внос и износ на големи количества електроенергия.

В резултат намалява устойчивостта на системата и има трудности с поддържане на напрежението. По отношение на сигурността на електроенергийната система Пламен Младеновски коментира, че миналата година са оставени 26 млн. лв., които да бъдат инвестирани, но няма данни да са похарчени за подобрение на сигурността на системата.

При определянето на цената на тока за бита КЕВР взима решение за базова цена и надценка за услугата снабдяване с електроенергия. От 1 юли базова цена е 74,54 евро/MWh за всички домакинства в страната. Разликата между борсовите цени на тока и базовата цена се покрива от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Прогнозите са тези разходи за година да бъдат над 340 млн. евро.

От 1 юли поскъпва и парното за битовите потребители. Най-голямото поскъпване е за “Топлофикация Плевен” - 5,54%, а на следващите места по повишение на цените са “Топлофикация София” с 5,50%, “Веолия Енерджи Варна” с 5,19% и “Топлофикация Сливен” с 5,18%. Първоначално топлофикациите поискаха по-голямо поскъпване на парното - средно с 30,65%. “Топлофикация Русе” беше поискала увеличение с 69%.

Редактор "Екип на Петел",

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