Ще премахват крайпътни дървета в участък от пътя Дуранкулак - Варна

Между 8 и 15 ч. в четвъртък и петък - 15 и 16 януари, за повишаване на безопасността на движение ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Албена - Кранево на републикански път I-9 Дуранкулак - Варна. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват в еднокилометровата отсечка в района на местността Балтата на територията на област Добрич, като при реализацията им трафикът ще се осъществява без ограничения, но с повишено внимание.

По време на работата в отсечката преминаването ще се регулира от „Пътна полиция“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

