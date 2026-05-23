Ще проверяват качеството на питейната вода в бедстващите след наводнението райони

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова призова регионалните здравни инспекции да информират своевременно гражданите за санитарно-хигиенната обстановка по места и за мерките, които се предприемат за опазване на общественото здраве.

Към момента се извършва постоянен мониторинг на ситуацията в координация с областните управители, общините, ВиК дружествата и органите на пожарна безопасност и защита на населението, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Катя Ивкова е в непрекъснат контакт с директорите на регионалните здравни инспекции в засегнатите от наводнения райони.

РЗИ предоставят актуална информация за засегнатите населени места, състоянието на водоснабдяването, качеството на питейната вода, необходимостта от осигуряване на алтернативно водоснабдяване и предприетите мерки за оценка и ограничаване на здравния риск за населението.

Предвид усложнената метеорологична обстановка, обявените предупреждения за опасни валежи и риска от нови наводнения, Министерството на здравеопазването напомня, че при подобни бедствия съществува опасност от замърсяване на водоизточници и възникване на здравни рискове за населението.

След оттегляне на водата и нормализиране на обстановката, регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води, както и проверки с цел недопускане разпространението на заразни заболявания.

Министерството на здравеопазването призовава гражданите да следят указанията на местните власти и на регионалните здравни инспекции, както и да използват само вода от сигурни и проверени източници.

Безопасността и здравето на хората остават основен приоритет.

