Ще проверяват състоянието на язовирите във Варненска област и следващата седмица

Снимка: Областна администрация - Варна

Проверката на състоянието на язовирите в област Варна ще продължи и през следващата седмица. Това съобщават от Областната администрация в морската столица.

През последните няколко дни особено интензивна е координацията между институциите на държавната и на местната власт, която областния управител Марио Смърков и експерти от Областна администрация – Варна осъществяват по повод бедствието, застигнало две от общините в областта.



Засилен обмен на информация и координиране на действията има с кметствата на общините в Дългопол и Вълчи дол, както и с органите на МВР и РДПБЗН – Варна, Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Басейнова дирекция „Черноморски район“, ОПУ и НИХМ – Варна. Координираните действия на институциите са насочени към своевременното подпомагане на засегнатите граждани и оценката на нанесените щети върху имущество и инфраструктура, уточняват от Областната асминистрация.

За да бъде навреме гарантирана помощ на жителите на общините, пострадали от поройните дъждове, областният управител е разговарял и с министъра на отбраната. Той е получил уверение, че ако възникне необходимост, сили на армията ще се отзоват на помощ.

От Областна администрация - Варна припомнят, че още в първите часове след като на 2 юни т.г. преля водата в дерето, което преминава през село Медовец, областният управител заведе при пострадалите хора директора на "Социално подпомагане" Провадия и на Басейнова дирекция "Черноморски регион".

Социалните работници оказаха съдействие на местните жители при попълване на документацията за социално подпомагане. Те направиха същото и за пострадалите семейства веднага след второто водно нашествие. Обходени са били 16 адреса в Медовец и 7 в село Лопушна.

На семействата са предоставени заявления за подпомагане по чл.16 от ППЗСП и Решение на Министерски съвет номер 20/15.01.2026г. Ако те отговарят на условията за подпомагане ще им бъдат отпуснати помощи по посочените нормативни актове. Размерът на еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП е до 1171,89 евро. Размерът на еднократна финансова помощ по РМС 20 е 1550 евро.

Всички пострадали хора и семействата са консултирани за подкрепата която могат да получат от Фонд социална закрила, както и за реда и начина за кандидатстване. Максималният размер на помощта е до 1300 евро.

Засилената координация между институциите на местната и държавната власт позволи осигуряване на доброволни отряди от няколко общини. 50 доброволци се включиха в почистването на засегнатите села. Започна разчистването и възстановителните дейности на моста, и на дерето, което е почистено от дървесината, довлечена от придошлата вода.

Експерти от Областна администрация, които от началото на седмицата заедно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ са на редовна планова проверка за състоянието на язовирите в северната част на областта, са били на място край язовир „Ген. Колев“ в община Вълчи дол. Те са констатирали повишаване нивото на водата от язовира и са дали указания за незабавни действия по контролираното ѝ изпускане. Свикан е бил Кризисният щаб, осигурено е 24 часово наблюдение на съоръжението, като в определени интервали се докладва за състоянието. Водата вече е спаднала, изпускат се 200 литра в секунда.

Редактор "Екип на Петел",

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