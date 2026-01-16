"Ще си напълнят гащите и ще се откажат": Русия се подигра на Европа за Гренландия

кадър: Х

Руски официални представители изразиха подигравателната реторика към реакцията на Европа във връзка с кризата около Гренландия. Бившият руски президент Дмитрий Медведев си позволи груби нападки, като заяви, че европейските лидери „ще си напълнят гащите и ще се откажат от Гренландия“, вместо да се изправят срещу Съединените щати.

Подигравките идват на фона на пристигането на военни части от Франция, Германия, Швеция и Норвегия в Гренландия за съвместни учения тази седмица. Това се случва след разговори между датски и американски представители във Вашингтон, приключили с това, което датският външен министър определи като „фундаментално разногласие“ относно бъдещето на острова.

В качеството си на заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, Медведев отхвърли предупрежденията на френския президент Еманюел Макрон за „безпрецедентни“ последици, ако датският суверенитет бъде нарушен, пише бТВ.

„Галският петел пропя“, написа Медведев в социалните мрежи на 14 януари. „Охо, какво ще направят?! Ще отвлекат американския президент? Ще хвърлят ядрена бомба по САЩ? Разбира се, че не. Просто ще си напълнят гащите и ще се откажат от Гренландия. И това ще е чудесен европейски прецедент.“

В отделна публикация по-рано през седмицата Медведев саркастично предположи, че гренландците може да проведат референдум за присъединяване към Русия, ако президентът Тръмп „чака прекалено дълго“, като добави, че 55-хилядното население на острова може да стане „90-ият федерален субект“ на Руската федерация.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова сравни ситуацията с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. „Нека погледнат какво казваха за Крим“, заяви тя в интервю за държавното радио Sputnik Radio. „Ще им е много полезно да се възпламенят така и за Гренландия.“

Захарова постави под въпрос дали европейските лидери биха приложили същите мерки срещу действия на САЩ по отношение на Гренландия, каквито наложиха на Русия след завземането на украинска територия. „Не смятате ли, че ситуацията в Иран се превърна в „удобно оправдание“ за европейските чиновници да отклонят общественото внимание от факта, че един остров им се отнема - без референдум?“ добави тя.

Коментарите от Москва съвпаднаха с началото на ограничено разполагане на европейски сили в столицата на Гренландия - Нуук. Франция изпрати около 15 планински пехотинци, а Германия - разузнавателно подразделение от 13 военнослужещи. Дания обяви планове за установяване на „по-постоянно военно присъствие“ в Гренландия, с ротация на съюзнически сили от НАТО.

Проправителственият руски медиен магнат Константин Малофеев на свой ред заяви, че само Русия може да „спаси“ Гренландия от евентуално поемане на контрол от страна на САЩ, като твърди, че европейските съюзници на Дания няма да окажат реална помощ. „Само Русия може да спре това. Да спаси Гренландия, Европа и многополюсния свят“, заяви той.

