Ще си оближете пръстите със стара българска рецепта за лютеница

Сезонът на домашната зимнима е тук. А едно от най-хубавите неща е лютеницата. Но как да си направим вкусна домашна лютеница.

Рецепта за домашна едросмляна лютеница

Необходими продукти за 1 доза:

10 кг червени чушки

2 л доматено пюре, предварително приготвено

1 1/2 кг патладжани

500-600 мл олио

3 с. л. сол (добавя се на вкус)

5 с. л. захар (добавя се на вкус)

черен пипер- по желание

600-700гр сварени моркови, ако обичате

Начин на приготвяне:

Изпичаме почистените от семките чушки. Задушваме ги в тенджера под капак за около 20 минути и ги обелваме

Печени чушки за домашна едросмляна лютеница

Патладжана се пече на огнище върху ламарина цял или във фурната докато омекне и отново се слага в дълбок съд под капак, за да се задуши и после се обелва. Следващата стъпка е смилането на едро на печените чушки и патладжана.

Смилане на печените чушки за домашна едросмляна лютеница

Всичко се смесва в съда, в който ще правим лютеницата. Добавя се и доматеното пюре, олиото и се слага на слаб огън. Когато лютеницата заври, се бърка постоянно, за да не загори. Добавят се солта и захарта и се опитва, а при нужда се добавят още подправки. Зависи от вашия вкус. За да се тушира киселият вкус на доматите се добавя захар, а ако ви се струва безсолно се добавя сол. Ние добавяме и малко черен пипер. По желание се добавя магданоз, сварени моркови (около 600 -700 грама) и смлени след това, а ако обичате пикантна лютеница можете да добавите и печени люти чушки.

Варене на домашна едросмляна лютеница

Готовата лютеница се пълни в бурканчета до ръба. Стерилизира се 30 мин в дълбок съд, в който се подреждат бурканите и водата трябва да бъде поне 4-5 см отгоре. Огънят не трябва да бъде много силен при стерилизирането, защото бурканите могат да се пукнат.

Стерилизиране на домашна лютеница

След стерилизиране бурканите с домашна едросмляна лютеница се изваждат от водата, докато са горещи и се обръщат на обратно (върху капачката). Оставяме ги така докато изстинат напълно, за да се запечатат.

