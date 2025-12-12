Ще стартира ли операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" в Бургаския залив?
Снимка: МТС
Очаква се днес да започне операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" в Бургаския залив.
В нея ще бъдат включени три влекача, съобщава БНТ.
Корабът не може да се движи самостоятелно.
Двигателите му са извън строя, а в машинното отделение има вода.
Танкерът, който е собственост на китайска компания, заседна край Ахтопол на 5 декември.
До момента от него са евакуирани няколко човека. На борда останаха трима моряци.
