Ще стартира ли операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" в Бургаския залив?

Снимка: МТС

Очаква се днес да започне операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" в Бургаския залив.

В нея ще бъдат включени три влекача, съобщава БНТ.

Корабът не може да се движи самостоятелно.

Двигателите му са извън строя, а в машинното отделение има вода.

Танкерът, който е собственост на китайска компания, заседна край Ахтопол на 5 декември.

До момента от него са евакуирани няколко човека. На борда останаха трима моряци.

