Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

Пиксабей

КТ „Подкрепа“ настоява да бъде преосмислен механизмът, по който се определят възнагражденията в държавната администрация. Това заяви председателят на синдиката Димитър Манолов.



Според него трябва отново да се въведе доплащането за професионален опит и стаж, по-известно като клас прослужено време. Това по думите му е първа стъпка, която в рамките на един по-широк комплекс, може да реши поредица други въпроси. Като например, недобросъвестното сочене на администрацията като някаква привилегирована група от хора заради това, че държавата им плаща осигурителните вноски, което по същество не е вярно. Той припомни, че когато голяма част от работещите в държавната администрация станаха държавни служители, т. е. бяха преназначени от трудово на служебно правоотношение и държавата започна да бъде вносител на осигурителните вноски, но не и платец, тя намали заплатите и възнагражденията на тези служители със сумата на осигуровките.



Така че, работещите в администрацията са платците на осигурителните си вноски, а държавата е просто вносител на тези вноски понякога. Кампанията на КТ „Подкрепа“ е посветена на необходимостта от възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит стаж и професионален опит („клас“) за работещите в държавната администрация. Тя цели да привлече общественото внимание към необходимостта от справедливо възнаграждение на служителите в държавната администрация, признание на техния опит и професионализъм, както и гарантиране на достойни условия на труд.



В подписка за връщане на клас прослужено време вече са събрани 34 – 35 хиляди подписа, съобщи председателят на КТ „Подкрепа”. По думите му в администрацията работят около 100 хиляди човека.





През 2012 г. бе отнето доплащането за професионален опит и стаж на работещите в администрацията и дотогавашната система на заплащане да бъде заменена със сега действащата. Същата за тези 13 години доказа пълната си несъстоятелност, доведе до това обществото да бъде настроено срещу администрацията като такава, абсолютно незаслужено, твърди Манолов.Според Кремена Атанасова, председател на САС „Подкрепа“, има огромни разлики във възнагражденията в държавната администрация, за една и съща длъжност, дори в една и съща администрация. Дисбалансите продължават да се задълбочават, въпреки опитите от последните няколко години те да бъдат преодолени. Всички знаем, че разликите стигат до пет пъти за една и съща длъжност, така, както пише и в доклада на МС. Държавните служители и работещите в държавната администрация често пъти са несправедливо обвинявани за „огромните“ бонуси, които получават. Но ние знаем, че това е мит и че умишлено е наложено в публичното пространство, за да бъдат противопоставени едни на други отраслови работници, или просто защото е удобно да има кой да мразим, посочи тя.



Според изчисленията на синдиката, ако се възстанови клас прослужено време, това би струвало между 250 и 400 милиона на година.



Според вицепремиера Атанас Зафиров, обаче това няма как да стане тази година, предвид състоянието на бюджета. Идвам от преговори за бюджета и като знам каква битка водим за едни 10 млн. лв. за второ дете, тази сума ми изглежда фантастична, каза той. По думите му, за да ги има тези пари и за да се случат всички тези неща и други системно недофинансирани сектори и категории трудови хора, трябва да променим данъчната система

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!