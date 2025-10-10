Ще внесат искане за извънредна комисия за възнагражденията на медиците

Кадър Bulgaria On Air

Отново ще внесем днес искане за извънредна комисия по здравеопазване, която да заседава другата седмица и да разгледа закона за увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти. Това каза в кулоарите на парламента Васил Пандов от „Продължаваме промяната“, предаде БТА.

Според Пандов управляващите бавят с процедурни хватки разглеждането на закона, свързан с медиците, защото идва срокът за внасяне на държавния бюджет и бюджета на Здравната каса. Ако законопроектът не се разгледа на второ четене до към 20 октомври, шансът държавният бюджет да бъде съобразен с тези възнаграждения е много малък, добави той, като подчерта, че това вълнува както лекарите, така и медицинските сестри.

„Министерство на финансите не предвижда средства за увеличения“, допълни народният представител. По думите му са необходими два и половина процента от бюджета на Здравната каса, за да се постигнат възнагражденията, които медиците искат. Основна част от необходимите според нас 240 милиона са за медицинските сестрите, допълни той.

По думите му, въпреки че има стратегия за увеличаване на техните възнаграждения, приета от правителството, държавата не прави нищо в тази посока. Ние ще продължим всяка седмица до 30 октомври да внасяме искане за извънредна комисия, за да може да има минимален шанс, подчерта депутатът.

Тази седмица трябваше да има заседание на Комисия по здравеопазване, която на второ четене да разгледа законопроектите, но заседанието се отмени, припомни Пандов. Депутатът добави, че днес е трябвало да има заседание на работна група, която да изслуша експертни становища, но и то е отменено.

За поредна седмица излъгаха протестиращите млади лекари и сестри, че ще се случи нещо с исканията им за увеличение на възнагражденията, каза още той.

По-рано тази седмица млади лекари отново протестираха с искане за достойни заплати - те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната.

