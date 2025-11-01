Ще затварят най-прекия път за Новосел при голям сняг

Пътят към Новосел, Средня и Черенча през Шуменското плато ще се затваря и няма да се чисти при тежки зимни условия. Целта е да се освободи ресурс и снегопочистващата техника да се насочи към по-важни участъци.

Решението бе взето на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, предаде Шум бг.

Пътят ще се затваря в участъка от Стария град до моста над Лозево. За обходен път ще се ползва този през „Боян Българанов“ и Лозево, като включването ще става пак при същия мост. Пътуването към Новосел по този начин ще удължава с около 3,5 километра.

Предложението да не се чисти отсечката направи Валентин Николов, гл. експерт “Отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Шумен. Кметът Христо Христов поиска мнението на кметовете на Средня, Новосел и Черенча, но те не се противопоставиха.

На заседанието днес бяха изслушани също докладите на общински предприятия и служби за готовността им за работа при усложнена зимна обстановка.

От фирма „Автомагистрали – Черно море“, която и тази година ще чисти общинската пътна мрежа и улиците в град Шумен, заявиха, че имат на склад 300 тона сол и до началото на зимата ще купят още 1000.

Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност“ има в наличност 5 тона сол и 1 тон антилед, ОП ОЖИ разполага с 1,5 тона инертни материали, а ОП „Чистота“ – с 30 тона сол.

Кметът Христов заяви, че другата седмица лично ще иде на проверка на фирмите и предприятията, за да се увери, че са готови за зимата.

