Щеше да стане на 55, но остана завинаги на 25 на върха

Кадър Уикипедия

Днес Тупак щеше да навърши 55 години

Тупак Амару Шакур (на английски: Tupac Amaru Shakur, с рождено име Lesane Parish Crooks), известен още само като Тупак (стилизирано на английски: 2Pac), Пак (на английски: Pac) и Макавели (на английски: Makaveli), е прочут американски рапър, актьор, активист и поет.

По света са продадени над 120 милиона копия от неговите албуми, а в САЩ над 41 милиона копия. Списание „Ролинг Стоун“ го определя за 86-ия най-велик музикант на всички времена. Голяма част от работата на Шакур е за справяне със съвременни социални проблеми, които тормозят вътрешните градове, и той често е смятан за символ на активизъм срещу неравенството.

Тупак е роден на 16 юни 1971 г. в Манхатън, квартал на Ню Йорк, но се премества в Балтимор, Мериленд през 1984 г. и след това в залива на Сан Франциско през 1988 г. Премества се в Лос Анджелис през 1993 г., за да продължи музикалната си кариера. Когато издава дебютния си албум 2Pacalypse Now през 1991 г., той се превръща в централна фигура на хип-хопа на Западното крайбрежие, представяйки социалните проблеми в жанра по времето, когато рапът е бил доминиращ в мейнстрийма. Шакур постигна допълнителен критичен и търговски успех с последващите си албуми Strictly 4 My NIGGAZ .. (1993) и Me Against the World (1995).

През 1995 г. Шакур излежава осем месеца в затвора по обвинения в сексуално насилие, но е освободен, след като се е съгласил да подпише с лейбъла на Death Row Records. След освобождаването си Шакур се ангажира силно с нарастващото съперничество между Източното и Западното крайбрежие на хип-хопа. Албумът му с два диска All Eyez on Me (1996) е сертифициран Diamond от RIAA. На 7 септември 1996 г. Шакур е прострелян четири пъти от неизвестен нападател при стрелба в Лас Вегас, Невада. На 29 септември 2023 г. убиецът на Шакур е намерен - Дуейн Дейвис. Съперникът на Тупак, The Notorious BIG, първоначално е смятан за заподозрян поради публичната им вражда, но и той бива убит след шест месеца в Лос Анджелис, Калифорния. След смъртта му са издадени още пет албума.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!