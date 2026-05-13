Щети и транспортни проблеми в Хърватия и Словения след бури, градушки и силен вятър

Пиксабей

Силни бури с проливни дъждове, градушка и мощни пориви на вятъра засегнаха днес части от Хърватия и Словения, причинявайки транспортни затруднения, десетки аварийни интервенции и щети по инфраструктурата, включително няколко ранени граждани, предаде регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Най-сериозно е засегнат районът на Загреб, където бурята започна около обяд, отбелязва телевизията. Вятърът е достигал скорост до 90 километра в час, а паднали дървета блокираха трамвайни линии и пътища в различни части на града. Временно беше спряно движението по улиците "Савска" и "Максимирска" след като дървета паднаха върху контактната мрежа на трамваите.

Заместник-кметът на Загреб Лука Корлает съобщи, че трима души са получили леки наранявания, а на спешния телефон 112 са получени около 300 сигнала от граждани. По думите му около 100 служители на общински и аварийни служби са били мобилизирани за отстраняване на последствията.

Пожарната служба в Загреб е извършила около 70 интервенции, основно за премахване на дървета, ламарини и опасни конструкции, допълва Ен1. По време на бурята е избухнал и пожар на покрив на къща в квартал Ретковац, който е бил бързо овладян.

Градушка удари и източния град Винковци, където улиците за кратко побеляха. Подобна ситуация имаше и в Запрешич, Северозападна Хърватия.

Лошото време засегна и Словения, където студен фронт донесе гръмотевични бури, силен вятър, градушка и рязко понижение на температурите, съобщава Ен1. На места падна толкова много градушка, че пътищата и поляните побеляха, а метеоролозите предупредиха, че границата на снеговалежите може да се понижи до около 800 метра надморска височина.

Хърватските и словенските метеорологични служби предупредиха, че нестабилното време и опасността от нови бури ще се задържат и през следващите часове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!