Щети и високи нива на реките след силната буря в Благоевградско
24.11.2025 / 08:21 0
кадър: БНТ
Силна буря и пороен дъжд в Благоевградско нанесоха щети на уличната инфраструктура и вдигнаха нивата на високопланинските реки.
Най-сериозно е повишението в долните течения.
Там има потенциална опасност водите да прелеят от речните корита, предаде БНТ.
