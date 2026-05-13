Щетите от градушката: Пострадали са покривите на училището, болницата и много къщи в Трявна

Десетки жилищни и обществени сгради, земеделска продукция и автомобили пострадаха след невиждана градушка в Трявна, изсипала се над града вчера.

Подобно природно бедствие местните не помнят повече от половин век. Заради сериозни щети на покрива на основното училище днес денят е обявен за неучебен.

Силната буря с градушка връхлетя Трявна вчера около 15:30 ч. и само за половин час причини огромни щети.

„Бучи, фучи, трещи. Какво стана – по едно време помислих, че някой хвърля камъни по къщата. За първи път през живота си виждам такава суха градушка“, разказва Мария Андреева.

Покривът на основното училище е сериозно пострадал, а учебните занятия са отменени.

„И веднага започна течът от тавана. Това, което видяхме, е, че около 300 керемиди са счупени“, посочва инж. Гергана Ганчева, директор на СУ „П. Р. Славейков“.

Покривът на болницата също е със сериозни щети.

„Подобна градушка не е имало от 60 години. Всеки втори автомобил е със счупено стъкло, огъната ламарина. Покривите са с пробити керемиди, с течове. Покривът на единствената болница в града е по същия начин – компрометиран. В момента има течове в болницата и в самата поликлиника, където се преглеждат хора“, казва Денчо Минев, кмет на община Трявна.

Днес министърът на земеделието съобщи, че държавата няма сключени договори за противоградна защита за тази и следващите две години.

„Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители“, коментира Пламен Аброски, министър на земеделието.

Комисия в Трявна започна огледи на пострадалите сгради и земеделски площи и изчислява щетите. В четвъртък и петък учебните занятия в средното училище ще се провеждат на две смени, пише btvnovinite.bg.

